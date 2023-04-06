اضطراب جوي يجتاح هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على شمال الصحراء والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب استمرار تساقط أمطار غزيرة قد تتجاوز كمياتها 25 ملم على ولايات تقرت، الوادي وشمال ورقلة، وذلك إلى غاية السادسة مساء. كما تستمر الأمطار على جنوب البيض، المنيعة، تيميمون وغرداية، وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وحذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات البيض، غرداية، تقرت، الوادي، المنيعة، تيميمون، ورقلة، اليزي، عين صالح، أدرار، جانت، وتمنراست.

وتتوقع ذات المصالح استمرار هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كلم/سا على سواحل البلاد، لاسيما وهران، مستغانم، عين تموشنت، الشلف، الجزائر وتيبازة.