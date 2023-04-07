شايبي:" نعيش حلم يقظة"

قاد الدولي الجزائري، فارس شايبي ناديه تولوز الفرنسي إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عقب الفوز على فريق آنسي الناشط ضمن دوري الدرجة الثانية، بهدفين لواحد، حيث سجل المدلل الجديد لجماهير" الخضر"، الهدف الثاني.

وقال شايبي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: " كان لا يمكن التفكير في الذهاب إلى ملعب فرنسا، قبل عام كنا في دوري الدرجة الثانية، نحن نعيش في حلم يقظة سنذهب إلى ملعب فرنسا لجلب الكأس إلى سكان تولوز الذين يتابعوننا في كل مكان".

وأضاف: " سنفعل كل شيء، عندما سجلت حدثت أشياء كثيرة في رأسي أول ما جاء لي هو الفوز، إستاد فرنسا وفريقي".

وأردف: " إنها العاطفة لكن كان علينا العودة إلى المباراة، بعد ذلك استقبلنا هدفًا، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل كان عليك التفكير في الدفاع، لا أعرف ما إذا كان هذا هو هدف العمر، لكنه أهم هدف في مسيرتي الشابة".

وواصل شايبي: " أنا فخور من أجل الفريق بأكمله وشعب تولوز".

وختم: "انفجرت غرفة تغيير الملابس، كان الأمر جنونيًا، لكننا عدنا سريعًا لأننا نريد الفوز بالكأس ولدينا سلسلة سيئة يجب كسرها في البطولة في نهاية هذا الأسبوع".