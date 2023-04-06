تعليمات هامة من شرفة

أسدى وزير النقل، يوسف شرفة، تعليمات هامة، بشأن التحضير لمختلف المواعيد الهامة المقبلة لاسيما عيد الفطر القادم وموسمي الاصطياف والحج 2023.

وخلال ترأسه، اجتماعا مع مدراء النقل الولائيين، أستهل الوزير الاجتماع بكلمة افتتاحية، تطرق فيها إلى التحديات التي تواجه القطاع ومختلف المواعيد الهامة المقبلة، حيث أمر بتوفير جميع الإمكانيات والتحضير بشكل محكم لضمان تنقل المواطنين بكل أريحية خلال أيام عيد الفطر المقبل عبر مختلف وسائل النقل، مع متابعة نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المطارات وجاهزية المرافق لاستقبال المواطنين وتوفير جميع شروط الراحة.

كما امر شرفة بوضع ورقة طريق محكمة تحسبا لتحضيرات موسم الاصطياف وعلى مستوى جميع أنماط النقل البحري، البري والجوي، مع التحضير لموسم الحج 2023، من خلال توفير وسائل النقل بين الولايات لنقل الحجاج، والعمل بالتنسيق مع الوكالات السياحية لضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية.

والسهر على جاهزية مختلف المحطات البرية عبر التراب الوطني، بتوفير شروط الراحة، وضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال المراقبة التقنية الدورية للمركبات، واحترام نظام المناوبة بين السائقين خاصة على مستوى الخطوط الطويلة، يضيف الوزير.