Pluies orageuses et vents plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses dans le nord du sahara et de le sud-est du pays.

Le bulletin précise que de fortes pluies de plus de 25mm concerneront les wilayas de Touggourt, El Oued, Ouargla nord, jusqu’à 18 heures. Des pluies sont également attendues au sud d'El Bayadh, El Ménéa, Timimoun et Ghardaia se poursuiveront jusqu’à midi aujourd’hui.

Des vents forts et des vents de sable souffelront sur les wilayas d'El Bayadh, Ghardaia, Touggourt, El Oued, El Ménéa, Timemoun, Ouargla, Illizi, In Salah, Adrar, Djanet et Tamanrasset.

Des vents forts de 60 à 70 km/s sont également prévus sur les côtes du pays, en particulier Oran, Mostaganem, Ain Temouchent, Chlef, Alger et Tipaza.