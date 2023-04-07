تعليق بوميل على عقوبته من قبل لجنة الانضباط

مثل الفرنسي، باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر أمام لجنة الانضباط بمقر رابطة كرة القدم وذلك على خلفية انتقاده مؤخرا لبرمجة المباريات خلال شهر رمضان كريم، عشية مواجهة أولمبي الشلف.

وأنذرت الهيئة ذاتها المدرب السابق لمنتخب كوت ديفوار وغرمته ماليا وقال بوميل الذي خلف التونسي البنزرتي على رأس العارضة الفنية: " لم أذكر الرابطة بسوء، علي أن أحمي لاعبي فريقي ولم أتقبل أن يتم إعلامي عن تغيير موعد المباراة قبل يومين فقط ".

وأضاف: "أعيد وأذكر سأطوي الصفحة لأنني جئت للجزائر من أجل العمل وفقط مع هذا الفريق الرائع".

وفق ماجاء عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك.

يذكر، أن مولودية الجزائر يلاقي سهرة اليوم ضيفه شباب قسنطينة على ملعب الخامس جويلية بداية من الساعة العشرة والنصف لحساب منافسات البطولة.