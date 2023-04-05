زيتوني يتوعد تجار الموز

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بتطبيق قانون المضاربة على كل من يثبت تورطه في تخزين الموز.

وخلال ترأسه جلسة عمل مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، مساء الخميس، أوضح الوزير، أن منح وثيقة التوطين البنكي لاستيراد الموز، سيكون وفق دفتر شروط جديد، بهدف خفض أسعاره في السوق الوطنية وضمان وفرته طيلة أيام السنة .

وأمر خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خُصص لإعادة تنظيم سوق الموز في الجزائر، من خلال تأطير استيراد هذه المادة، بعدما شهدت أسعاره ارتفاعا في السوق الوطنية، بتطبيق قانون المضاربة على كل من يثبت تورطه في تخزين هذه المادة.