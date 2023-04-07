البويرة: هذه هي المعلومات عن الطفل المفقود

كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة عن المعلومات المتعلقة بالطفل المفقود بمنطقة معصرة بإقليم بلدية جباحية بـ17 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

ويتعلق الأمر بالطفل عمرواي أدم عبد المؤمن من مواليد 19.06.2007 بني مسوس، الساكن بحي نعمان العمري بلدية الرحمانية في ولاية الجزائر.

ووفق ذات البيان، يعاني الطفل من اضطراب طيف التوحد وكان يرتدي لحظة افتقاده قميص أزرق وأبيض مع سروال أسود وحذاء رياضي ويضع نظارات طبية.

وحسب البيان فإن العملية جارية لحد الساعة بمشاركة 25 عون حماية مدنية بمختلف الرتب والفرقة السينوتقنية.