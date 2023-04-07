لكناوي: مواجهة شبيبة القبائل ليست مباراة الموسم

قال اليوم الجمعة، مدرب نادي بارادو نذير لكناوي أن المباراة المقبلة والمبرمجة يوم الأحد أمام شبيبة القبائل بملعب الدار البيضاء ليست مصيرية وإنما هي مهمة لما تبقى من عمر البطولة. وقال المتحدث ذاته في تصريحات لبرنامج" استديو الكرة"، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: "الفوز في هذا اللقاء سيعطي دفعة معنوية لشبان النادي خاصة وأننا سنواجه منافسنا المباشر والذي هو الآخر يوجد في وضعية صعبة".

وأضاف:" نسعى لعدم الدخول في الحسابات، وأن نضمن البقاء قبل نهاية البطولة، من جهتنا حضرنا جيدا للمواجهة، من أجل الظفر بالنقاط الثلاث".

وختم:" لقد حققنا بداية جيدة خلال بداية الشق الثاني من الموسم، لكن نقص الخبرة لبعض الشبان أحيانا تؤثر على النتيجة في الأخير مثل الخسارة بثلاثية أمام اتحاد خنشلة وذلك عاد لبقائنا دون منافسة لفترة طويلة".

يذكر أن " الباك" و " الكناري"، يحتلان المركز الرابع عشر والخامس عشر بمجموع سبعة عشرة نقطة لكل منهما.