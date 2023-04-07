الهبيري: هناك وعود باستقبال صان داونز بهذا الملعب

يستقبل نادي شباب بلوزداد، في الـ 21 أول الـ 22 من أفريل الجاري ضيفه ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، في حين يُلعب لقاء العودة في الـ 29 أو الـ 28 أفريل بجنوب إفريقيا وذلك لحساب مواجهات الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف اليوم الجمعة مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر الهبيري في تصريحات إذاعية لبرنامج" أستديو الكرة"، عبر أمواج القناة الأولى بأنه لم يتم بعد تحديد الملعب الذي سيستقبل فيه الشباب ضيفه صان داونز.

وقال: " لحد الآن، لم يتم تأكيد مكان الملعب، لكن هناك وعود وضمانات أن نستقبل بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ونحن نتمنى ذلك حتى نكون مدعمين بأكبر عدد من جماهيرنا".