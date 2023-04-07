المدية: سيول الأمطار تهدد عائلات بالزبيرية

لازالت معاناة سكان حي البناء الجاهز الشهيد كربوبي عبد القادر ببلدية الزبيرية جنوب المدية مستمرة مع انعدام الحي للتهيئة الحضرية، ورغم الوعود التي تلقاها سكان الحي من المنتخبين المحليين إلا أنها ظلت مجرد وعود على الورق، لتتواصل متاعبهم اليومية للالتحاق بسكناتهم على مدار أيام السنة حيث تتحول مسالك وطرقات الحي إلى طين وأوحال شتاء، وغبار وأتربة صيفا.

وتبقى مخاوف سكان من سيول الأمطار والأتربة التي باتت تتهدد منازلهم شتاء خاصة بعد أن غمرت الأتربة الجدار الذي تم إنجاز منذ عشر سنوات لحماية سكناتهم من السيول والأتربة التي تحملها الأمطار.

و يأمل السكان كثيرا من خلال الخبر أن تصل صرختهم إلى المسؤولين المحليين التدخل لتغيير أوضاع حيهم الذي يعتبر من أقدم أحياء البلدية.