إدارة "الكناري" تنتقد بشدة التحكيم

نددت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بالمعاملة التحكيمية التي يتعرض لها الفريق منذ بدء مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى.

وجاء في بيان للنادي القبائلي: "مع احترامنا لسلطات كرة القدم في بلدنا، التي نضع كامل ثقتنا فيها، تدعو شبيبة القبائل إلى وضع حد لهذه الحملة التي تستهدف النادي عبر قرارات تحكيمية فاضحة ومريبة".

وحسب ذات البيان فإن الناي حرم من ضربتي جزاء واضحتين ضد أولمبي الشلف وشباب قسنطينة، واكتمل المشهد بأخطاء جسيمة في المقابلة الأخيرة ضد هلال شلغوم العيد من خلال الإعلان عن حالات تسلل وهمية حرمت الشبيبة من هدف صحيح.

وأضاف البيان "تسببت هذه الأخطاء في إلحاق أضرار جسيمة بالفريق الذي يسعى للحفاظ على مكانته بين النخبة ... لا يتوقع شبيبة القبائل بأي حال من الأحوال معاملة تفضيلية ولكنه مع ذلك يدعو إلى الحياد".

ودعت الإدارة "لجنة التحكيم لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي تضر بالنادي، والذي لا يمكن أن يتسامح في حال تكررها في المستقبل".