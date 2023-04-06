قاذفات المياه الجزائرية: الصور الأولى للطائرة الثانية

ستكون الجزائر قادرة بالنسبة لصيف عام 2023، على مواجهة تهديدات حرائق الغابات بكل أريحية بفضل استلام طائرتان قاذفتان للمياه على الأقل، من صنع روسي، جد متطورة في مجال إطفاء الحرائق.

للتذكير، بعد حرائق الغابات عام 2021 تقدمت وزارة الدفاع الوطني بطلبية لشراء 4 طائرات قاذفة مياه من روسيا تمثل أحدث إصدار من طراز "بيريف Be-200"، وتعمل الشركة المصنعة على تلبية نصف هذه الطلبية قبل نهاية العام.

وتم الانتهاء من صناعة أول طائرة من طراز " Beriev BE-200" وسيتم تسليم قاذفة المياه إلى الجزائر في الأيام المقبلة. أما الطائرة الثانية، وهي لا تزال قيد الإنجاز، فقد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا ومن المحتمل أن يتم تسليمها في الأشهر المقبلة.

وفي هذا الصدد، كشف الموقع المخصص للأمن والدفاع "مناديفونس" أن الشركة المصنعة للطائرات United Aircraft Corporation)) بثت عبر قناتها على "تليغرام" صورا تظهر أن "إنجاز الطائرة وصل لمراحله الأخيرة ويوشك على الانتهاء" وبدأت حاليا المرحلة النهائية الخاصة بتجميع جسم الطائرة".

إليكم صور لموقع بناء قاذفة المياه الجزائرية "بيريف Be-200 " التي نشرها المهندسون الروس يوم 5 أفريل الماضي والتي تؤكد التقدم الكبير في عملية التصنيع.

ثلاث صور لموقع بناء قاذفة المياه الجزائرية "بيريف Be-200 " نشرها المهندسون الروس يوم 5 أفريل الماضي والتي تؤكد التقدم الكبير في عملية التصنيع: