إخماد حريق في مستشفى الأم والطفل بالعلمة

شب، اليوم الجمعة، حريق بأحد أجنحة مستشفى الأم والطفل بالعلمة بولاية سطيف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، تدخلت ذات الفرق لوحدة العلمة صباح اليوم الجمعة 7 أفريل 2023 لإخماد حريق، سجل على الساعة 10 و58 د في خزانة شبكة الكهرباء بالطابق الأول لأحد أجنحة مستشفى الأم والطفل بمدينة العلمة.

وتم إخماد الحريق ومنعه من الانتشار وإخلاء الجناح من شاغليه كإجراء احتياطي، يضيف البيان.

وتسبب الدخان الكثيف المنبعث في إصابة أربعة أشخاص (ثلاثة نساء ورجل) بصعوبة في التنفس، وتم إسعافهم في عين المكان ونقل ثلاثة منهم إلى استعجالات مستشفى العلمة لتلقي الرعاية اللازمة.