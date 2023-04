CAN: La CAF annoncera les pays hôtes des éditions 2025 et 2027

La Confédération africaine de football (CAF) annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année, a indiqué l'instance africaine.

L’Algérie s’est portée candidate pour abriter la CAN 2025 après que la CAF avait décidé de retirer l'organisation de cette compétition à la Guinée en raison du retard enregistré dans la réalisation des différentes infrastructures exigées.

Outre l'Algérie, d'autres pays sont candidats à l'organisation de la CAN 2025, il s'agit du Nigeria-Benin (candidature commune), la Zambie et le Maroc.

La CAF avait chargé le cabinet international "Roland Berger Strategy Consultants" pour effectuer des visites d'inspection dans les pays candidats.

La visite d’inspection de l'équipe du cabinet international "Roland Berger Strategy Consultants" en Algérie avait pris fin le 29 mars dernier, à l'issue d'une tournée de trois jours au niveau des stades Miloud-Hadefi d’Oran, Chahid Hamlaoui de Constantine, 19-mai 1956 d’Annaba, Douéra et Nelson-Mandela d'Alger et Mustapha- Tchaker de Blida.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l’évaluation des candidatures pour l’accueil de la CAN-2025, lancée le 26 octobre 2022 où le cabinet a poursuivi sa mission au Nigeria et Bénin, qui ont présenté une candidature commune, et la Zambie avant que la CAF ne se prononce sur l'attribution de cette édition à une date qui reste à déterminer.

D'autre part, la CAF a décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements d'accueillir la compétition majeure du continent, précise l'instance dans un communiqué publié jeudi soir à l'issue d'une réunion de son comité exécutif.

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, aura lieu du 13 janvier au 11 février de l'année prochaine.

Le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan et la finale le 11 février.