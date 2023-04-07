جيجل: انطلاق أول رحلة دولية نحو هذه الوجهة

انطلقت، اليوم الجمعة، أول رحلة دولية ذهابا وإيابا من مطار فرحات عباس بجيجل نحو مرسيليا بفرنسا، حسبما علم من مدير المطار .

وأوضح عادل فوضيل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "مطار فرحات عباس بجيجل شهد اليوم الجمعة انطلاق أول رحلة دولية باتجاه مدينة مرسيليا بفرنسا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية".

وأضاف أن "الرحلة انطلقت في حدود الساعة 8 و40 دقيقة صباحا وعلى متنها 16 مسافرا في حين أن رحلة العودة كانت في حدود 12 و30 دقيقة وعلى متنها 109 مسافر".

وأشار إلى أن "ثاني رحلة باتجاه نفس المدينة (مرسيليا) ستكون يوم 18 أفريل الجاري على أن تتبعها رحلات إضافية ومنتظمة في الأيام القادمة" .

يذكر أنه تم في وقت سابق تأجيل عدد من الرحلات الجوية الدولية التي كانت مبرمجة بدءا من 29 مارس الفارط بسبب عدم تسجيل طلبات من الزبائن، استنادا لنفس المصدر.