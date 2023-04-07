الرابطة المحترفة تعاقب الكوكي وبوميل

سلطت لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على مدرب شباب بلوزداد، التونسي نبيل الكوكي، بسبب "احتجاجاته على القرارات"، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بشبيبة الساورة (2-0)، سهرة الأربعاء ضمن فعاليات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، يتعين على المدرب التونسي كذلك دفع غرامة مالية تقدر بـ30 ألف دينار.

ومن جهته، تمت معاقبة المدرب الجديد لمولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل بغرامة مالية مقدرة بـ50 ألف دينار مع ''التحذير'' عقب انتقاده العلني للرابطة المحترفة لكرة القدم.

ولم يتقبل الفرنسي تعادل فريقه أمام مضيفه أولمبي الشلف، معتبرا بأن نادي العاصمي كان يستحق الفوز.