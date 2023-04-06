مقتل مستوطنتين في عملية للمقاومة الفلسطينية

قتلت مستوطنتين اثنتين، اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "الحمرا" بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا.

وأصيب في العملية التي وقعت على شارع رقم 57 بالضفة الغربية، مستوطنة إسرائيلية بجراح خطيرة، وانسحب منفذو العملية البطولية بسلام، حيث تبلغ القتيلتان العشرينيات من عمرهما، فيما أصيبت مستوطنة في الأربعينيات بحالة خطيرة.

وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وبمساندة طائرات مروحية، في عمليات تمشيط واسعة، بحثاً عن المنفذين.

وأصيب جندي، مساء أمس، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مفرق بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 53 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

وتأتي هذه العمليات ردا على اقتحام شرطة الاحتلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء المسجد الأقصى وأوقفت أكثر من 350 شخصا في الحرم القدسي.