إدارة شبيبة القبائل تصدر بيانا شديد اللهجة

أصدرت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه قرار إقامة المقابلة الهامة التي ستجمع "الكناري" ونادي بارادو، هذا الأحد، دون جمهور.

وجاء في البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للنادي :" تلقت شبيبة القبائل باستغراب كبير برمجة المباراة ضد نادي بارادو دون جمهور، مع العلم أن النادي المحلي ليس تحت تأثير أي عقوبة".

وأضاف البيان: "هل كان من الضروري انتظار تنقل شبيبة القبائل إلى الدار البيضاء لاتخاذ هذا القرار رغم أن نادي بارادو واجه خاض جميع مقابلاته في ملعب هذه البلدية بحضور مناصري الفرق المنافسة".

وتابعت الإدارة القبائلية "بعد التحكيم الفاضح الذي يعين في مقابلات الشبيبة، يتم اتخاذ إجراء جديد مزعزع للاستقرار وغير مفهوم على حساب النادي ... نود أن نعبر عن واستيائنا من كل هذه التصرفات المغرضة الهادفة إلى الإضرار بنادينا الذي يدخل كل مباراة بالاعتماد على قدراته دون توقع أي معاملة تفضيلية، ومع ذلك، فإننا لن نسمح بأن نداس ولن نسمح لأي شخص أن يمس مصالح وكرامة شبيبة القبائل".

وأكدت إدارة "الكناري أنها ستراسل السلطات العمومية من أجل إجراء المقابلة بحضور الجماهير، مضيفة أن في حالة عدم استيفاء ملعب الدار البيضاء للمعايير المطلوبة فإنها ستطلب نقل المواجهة إلى ملعب آخر يسمح باستقبال الأنصار.

وختم البيان "نود أن نعلم السلطات والهيئات المعنية والرأي العام بهذه التجاوزات الجسيمة والممارسات التي تسود في كرة القدم الجزائرية والتي تلوثها بشكل مزمن".

للتذكير، تكتسي مقابلة نادي بارادو وشبيبة القبائل أهمية بالغة للطرفين في إطار سباق البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، حيث يتقاسم الفريقان المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة لكل منهما.