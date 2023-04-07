أمل الأربعاء يسحق نجم مقرة

تغلب أمل الاربعاء على نجم مقرة بنتيجة عريضة (5-1)، في أولى مباريات الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"، جمعت بينهما زوال اليوم الجمعة بالأربعاء.

وافتتح الفريق الزائر باب التهديف قي الدقيقة (19) بواسطة عمران قبل أن يرد عليه المحليون بهدفين في الشوط الأول من إمضاء تومي (د 23) ودغماني (د 30)، وثلاثية خلال المرحلة الثانية من توقيع بن بولعيد (د 53)، تومي (د 56 من ضربة جزاء) وآيت علي (د 79).

بعد هذه النتيجة يبتعد الأمل عن منطقة الخطر بارتقائه للصف الثامن بمجموع 28 نقطة، بينما يتقهقر النجم للمركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

ستتواصل الجولة الـ22 مساء اليوم (22:30) بمباراة القمة بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بملعب 5 جويلية على أن تستكمل يومي السبت والأحد بإجراء المباريات المتبقية.