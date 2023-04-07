بن براهم يدعو الجمعيات إلى اعتماد مقاربة لإدارة المشاريع

أعلن رئيس الرصد الوطني للمجتمع المدني عن قرب تنظيم دورة وطنية لتدريب رؤساء الجمعيات في إدارة المشاريع كمقاربة جديدة يسعى المرصد إلى تعميمها حتى تتخلص الجمعيات من المشاكل المالية.

ودعا، نور الدين بن براهم في حوار له مع الأمين العام لجمعية الأمير عبد القادر للفروسية خلال زيارته اليوم لتيارت رفقة السلطات المحلية، الجمعية إلى اعتماد مقاربة جديدة في التسيير تعتمد على صياغة مشاريع تدار وفق إستراتيجية مدروسة بإبرام عقود مع مؤسسات اقتصادية خاصة وعمومية، لتنظيم تعليم ركوب الخيل لأطفال عمال هذه المؤسسات كآلية جديدة وجزء من المشروع النموذجي، لضمان موارد لتسيير الجمعية. و قال بن براهم إن منح الجمعيات اعتماد أو ترخيص من قبل السلطات لابد أن يكون للمشاريع و لا للنشاط.

ووقف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على واحد من مشاريع الجمعيات الناجح والمتعلق بكافل اليتيم، التي يسعى القائمون عليها إنهاء مشروع مجمع اليتيم الذي بلغت نسبته إنجازه حوالي 75 بالمائة، بمشاركة المحسنين، ونماذج لعيادة اليتيم المفتوحة من طرف الجمعية في فيلا منحها محسن وقف للجمعية، جهزت بعتاد طبي لثلاث مكاتب تخص الطب العام، جراحة الأسنان ومخبر التحاليل ويشرف عليها أطباء متطوعين. ويحضر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني جانبا من الحملة التحسيسية لسائقي المركبات تحت شعار " إفطر معنا وسر في أمان" ويختم زيارته بحضور مأدبة إفطار عابري السبيل بمدخل مضيق حبل قرطوفة من تنظيم "تيارت للأعمال الخيرية".