La JSK en rogne!

La jeunesse sportive de Kabylie a rendu public, ce vendredi, un communiqué très virulent dans lequel elle a déclaré qu'elle venait d'apprendre avec une grande stupéfaction la programmation de son match face au PAC sans public, sachant que le club local n'est sous l'effet d'aucune sanction préalable de huis clos.

"Fallait-il attendre le déplacement de la JSK à Dar El Beïda pour faire valoir des motifs alors que la PAC a quasiment affronté tous ses adversaires au stade de cette commune et en présence des galeries adverses cette saison ?", précise la JSK.

elle a, également, pointé du doigt l'arbitrage qu'elle a qualifié de scandaleux et s'est plainte contre des mesures déstabilisatrices : "Après l'arbitrage scandaleux qu'on désigne pour chaque match de la JSK, voilà qu'une nouvelle mesure déstabilisatrice, regrettable et incompréhensible, est prise au détriment du club".

"Nous tenons à exprimer notre incompréhension et notre désarroi face à toutes ces actions tendancieuses visant à nuire à notre club, qui aborde chaque match de la compétition avec la force de son travail et ne comptant que sur ses ressources sportives, sans attendre un quelconque traitement de faveur. Néanmoins, ne nous nous laisserons pas piétiner et nous ne permettrons à quiconque de toucher aux intérêts et à la dignité de la JSK", ajoute la JSK dans son communiqué.

La JSK n'a, par ailleurs, pas manqué de préciser qu'elle saisira les autorités compétentes pour que son match face à au PAC se déroule avec son public: "Par ailleurs, la JSK fera valoir ses droits et saisira les autorités concernées afin de maintenir le déroulement de la rencontre avec public. Si le stade de Dar El Baida ne répond "soudainement" plus aux normes requises, la JSK demande la délocalisation de la rencontre vers un autre stade qui permettra d'accueillir les galeries des deux équipes antagonistes pour ce match".