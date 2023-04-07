حاسي مسعود : شركة الأشغال في الآبار تربط ورشاتها بشبكة الأنترنت

انتهت المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بحاسي مسعود، من ربط العديد من ورشاتها بشبكة الأنترنت، وهي الخطوة التي تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى توفير كل شروط الراحة لعمالها لاسيما في الورشات والمواقع البعيدة.

وقال بيان للمؤسسة ذاتها أنه "مع مطلع العام استلمت المؤسسة 20 جهازا متكاملا كخطوة أولية من المتعامل الوطني "اتصالات الجزائر"، وهي تجهيزات حديثة ومتطورة تم نقلها مباشرة إلى الورشات المعنية بالربط " .

وأضاف البيان ذاته أن عملية تثبيت الأجهزة، تمت بفضل سواعد تقنيي المؤسسة في ظرف قصير، رغم الصعوبات التي تواجههم في الميدان ، منها بُعد المسافة بين الورشات وكذا التقلبات الجوية، مشيرا إلى أنه تم خلال شهر مارس المنقضي ربط 11 ورشة بشبكة الأنترنت .

وأفادت المؤسسة في هذا الصدد أن نسبة ربط الورشات المعنية بشبكة الانترنت ، وصلت إلى 80% مع التأكيد على المساعي جارية لربط باقي الورشات في أقرب الآجال.