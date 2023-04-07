البويرة: العثور على الطفل المفقود ببوزقزة

نجحت، مساء اليوم الجمعة، خلية البحث التي تشكلت في الصباح من عناصر الحماية المدنية وعناصر الأمن الوطني و الدرك الوطني مع ممثلي المجتمع المدني في العثور على الطفل عمراوي آدم بمنطقة بوزقزة في الحدود بين ولايتي البويرة وبومرداس.





وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإنه قد تم العثور على الطفل في نواحي بوزڨزة وقد تم تسليمه لأهله وبصحة جيدة .

للإشارة، فإن عمراوي آدم من مواليد 2007 ببني مسوس الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد، كان قد اختفى صباح اليوم في حدود الساعة الرابعة صباحا من سيارة والده، بعد أن توقف بمنطقة معصرة بإقليم بلدية جباحية بـ17 كلم غرب مقر ولاية البويرة.