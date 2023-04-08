النعامة: دخول مجاني لأنصار شباب المشرية

بادرت إدارة فريق شباب المشرية بدخول مجاني لأنصار الفريق قصد السماح بدخول أكبر عدد من المناصرين لمؤازرة الشباب في لقاء القمة الذي سيحتضنه اليوم ملعب 20 أوت بالمشرية والذي سيجمع أصحاب الأرض بفريق ترجي مستغانم برسم الجولة 24 لبطولة القسم الوطني الثاني جهة وسط غرب.

ولأن الفريقين يتقاسمان الوصافة برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الرائد نجم بن عكنون فإن المباراة ستعرف إثارة وحماسا وتنافسا نأمل ألا يخرج عن أخلاقيات الكرة المستديرة والروح الرياضية التي تنادي بها لجنة الأنصار منذ عدة أيام بمنشورات رحبت من خلالها بأنصار الفريق الزائر وحذرت من الممارسات التي قد تعرض الفريق لعقوبات هو في غنى عنها.

اللاعبون والطاقم الفني واعون بأهمية المقابلة وقد تم التحضير لها لرفع المعنويات وامتصاص الضغط النفسي لمباراة صنعت الاستثناء في السهرات الرمضانية حيث لا حديث سوى عن الحمرة ومقابلة الترجي والروح الرياضة التي يجب أن تبقى فوق كل شيء.