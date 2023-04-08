العثور على الشيخ المفقود في سكيكدة

تم العثور على الشيخ المفقود بولاية سكيكدة حيا وتحويله إلى المستشفى لأجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد انطلاق عملية البحث عنه من طرف إسعافات الحماية المدنية في حدود الساعة 21 سا 52 د طبقا لطلب التدخل من أجل عملية البحث عن رجل مفقود يبلغ من العمر حوالي 70 سنة ينحدر من منطقة سيوان بلدية أولاد اعطية وهو يجمع الحطب، حيث تم تحديد منطقتين لعملية البحث أولاها منطقة وادي الجبل بدون العثور علية، والثانية بمنطقة جوابة، بعد تسخير الحماية المدنية لهذه العملية أعوان الوحدة الثانوية أولاد عطية بقيادة قائد الوحدة وتحت إشراف مدير الحماية المدنية و بمتابعة شخصية من طرف والي الولاية ، خصوصا بعد العثور على سيارة المفقود بمنطقة طرس.