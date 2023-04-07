موعد مباراة شباب بلوزداد- صان داونز

ستجرى مباراة شباب بلوزداد و ماميلودي صان داونز (جنوب إفريقيا) يوم السبت 22 أفريل (20:00) بملعب "نيلسون مانديلا"

ببراقي (الجزائر العاصمة)، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، حسب ما كشف عنه النادي العاصمي اليوم السبت على صفحة التواصل الاجتماعي.

وخاض شباب بلوزداد مبارياته السابقة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بملعب 5 جويلية وملعب 19 ماي 1956 بعنابة حيث ستكون مباراة صان داونز الأولى له بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي.

ويسعى المدرب نبيل الكوكي ولاعبيه للفوز بالنقاط الثلاث، للعب مباراة الإياب بأريحية كبيرة.