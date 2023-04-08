إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المهلوسات بالوادي

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب 11250 كبسولة مهلوسة بالوادي.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، "في إطار التنسيق بين الفرق الجمركية العملياتية ومختلف الأسلاك الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وعلى إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب 11250 كبسولة مهلوسة".

وتم ضبط الكبسولات المهلوسة مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بعد إخضاع هذه الأخيرة للفحص الدقيق، حيث تم "توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، حسب المصدر ذاته.

وتكرس العملية، وفق البيان، "التنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الدولة في سبيل مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والسهر على إقرار النظام والأمن العموميين".