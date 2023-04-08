منظمة المحامين بسطيف تنظم حفل إفطار على شرف الأيتام

أقامت منظمة المحامين ناحية سطيف ليلة أمس حفل إفطار بمقر المنظمة ببرج بوعريريج ،على شرف الأيتام ،في جو عائلي حضرته عائلات المحامين من الولايات الثلاثة ، ونقباء المنظمة من عدة ولايات ،إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي و والي الولاية كمال نويصر الذي ثمن في كلمته البعد الاجتماعي للمنظمة وتمنى أن يمتد إلى باقي المؤسسات والمنظمات لتدعيم التلاحم بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، تم خلال الحفل توزيع هدايا و ملابس على الأيتام، و في رده على "الخبر" أوضح إبراهيم طايري النقيب الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين، ونقيب منطقة سطيف التي تضم كل من سطيف و برج بوعريريج و المسيلة ،أن هذا الحفل يدخل في إطار تقاليد المنظمة سنويا، موجه للطبقات الهشة ، مراكز الأيتام ودور العجزة ، و زيارة المرضى ، و سيتجدد الحفل في نادي المنظمة بسطيف خلال الأسبوع القادم، مع حفل ختان لصالح الأيتام،.

للإشارة فقد حضر الحفل نقباء المحامين من عدة ولايات تمنوا في كلماتهم تعميم المبادرة و توسيعها، وقدم ممثل الكشافة الوطنية طلبا في كلمته للشراكة بين منظمة المجامين و الكشافة الوطنية بالمناسبة، و هو ما ثمنه الأمين الوطني لمنظمة المحامين.