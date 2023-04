Amende sévère pour cette infraction

Elle a affirmé que le stationnement en zone urbaine sans prendre en compte la direction de la circulation ou de la signalisation constitue une infraction comme prévu par l’article 60 du décret exécutif no 04-381, modifié et complété. Elle est punissable en vertu de l’article 66/b.7 de la loi no 01-14, modifiée et complétée, d’une amende de 2500 da.