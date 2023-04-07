رسميا .. شبيبة القبائل تستقبل الترجي بهذا الملعب

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن الملعب الذي سيحتضن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين أبناء جرجرة والترجي التونسي.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي القبائلي فإن المواجهة ستجرى رسميا على ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، يوم الجمعة 21 أفريل 2023.

واستقبل "الكناري" كل مبارياته في دور المجموعات على هذا الملعب وحقق العلامة الكاملة بثلاث انتصارات على حساب الوداد الرياضي المغربي ( 1-0)، فيتا كلوب الكونغولي (2-1) وبيترو أتليتيكو الأونغولي (1-0).

فيم يخص إياب ربع النهائي، حددت "الكاف" تاريخ 29 أفريل 2023 لإجرائه بملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية.

وكان الممثل الآخر في المنافسة شباب بلوزداد أعلن أمس الجمعة، أنه سيستقل نادي ماميلودي سانداونز الجنوب الإفريقي بملعب نيلسون مانديلا في براقي يوم 22 أفريل 2023.