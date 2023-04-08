وفاة امرأة إثر انفجار للغاز ببرج البحري

لقيت امرأة حتفها إثر انفجار للغاز وقع اليوم السبت على مستوى بناية تقع ببلدية برج البحري بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية "تدخلت صبيحة اليوم السبت في حدود الساعة 10 و46 دقيقة على إثر حادث انفجار غاز المدينة تبعه حريق على مستوى مطبخ بالطابق الأرضي لبناية تتكون من طابقين بحي قعلول, بلدية برج البحري".

وقد خلف هذا الحادث --يضيف البيان-- "وفاة امرأة أصيبت بحروق في كامل أنحاء الجسم مع تسجيل خسائر مادية تتمثل في مستلزمات المطبخ وأجهزة كهرومنزلية".