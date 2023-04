Chanegriha met en garde contre les organisations subversives

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'État-major de l'Armée Nationale Populaire, a effectué ce samedi 08 avril 2023, une visite de travail et d'inspection au Commandement de la Gendarmerie Nationale.

Après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général Yahia Ali Oulhadj, Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a observé à l'entrée du siège du Commandement, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid "Larbi Ben M'hidi", dont le siège du Commandement de la Gendarmerie Nationale porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux Chouhada.

Lors de la réunion d'orientation qu’il a tenue avec les cadres et les personnels, le Général d'Armée a prononcé une allocution, diffusée par visioconférence à travers l’ensemble des unités de cette Arme, dans laquelle il a souligné le caractère sensible des missions assignées au Corps de la Gendarmerie Nationale, notamment dans le contexte particulier que connait notre sous-région:

Le Général d'Armée a mis en garde contre les organisations subversives, qui mettent à profit les moyens technologiques développés, à des fins d’espionnage et de subversion, et tentent de créer des situations de crise et de chaos et de briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions. A ce titre, il a exhorté les personnels de la Gendarmerie Nationale de veiller en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens à travers l’ensemble du territoire