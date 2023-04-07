مقابلة نادي بارادو-شبيبة القبائل: تطورات جديدة

أعلنت إدارة "الكناري"، اليوم السبت، انفراج أزمة المقابلة التي ستجمع بين شبيبة القبائل ونادي بارادو، غدا الأحد بملعب الدار البيضاء في إطار الرابطة المحترفة الأولى.

وحسب بيان الإدارة فإن والي العاصمة تدخل في القضية وأمر بعقد اجتماع تقني جديد أفضى إلى قرار إجراء المقابلة بحضور الجمهور.

وعبرت إدارة شبيبة القبائل عن شكرها لوالي الجزائر نظرا لتعامله مع القضية بحيادية ما سمح لمشجعي الفريقين بحضور المواجهة بشكل طبيعي.

وكانت إدارة "الكناري" قد أصدرت أمس بيانا شديد اللهجة احتجاجا على قرار إجراء المقابلة المذكورة دون جمهور.

وتكتسي المقابلة أهمية بالغة للطرفين في سباق البقاء حيث يتقاسم الفريقان المركز 14 برصيد 17 نقطة لكل منهما.