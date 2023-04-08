غليزان: وصول أول دفعة للحوم الحمراء

وصلت نهاية الأسبوع أول دفعة للحوم الحمراء المدعمة المباعة بـ1200 دينار لولاية غليزان وخصت هاته الدفعة كل من بلديات غليزان ويلل وجديوية ووادي أرهيو ومازونة وقد قدرت الكمية حوالي 12 قنطارا.

وفي هذا الشأن كشف رئيس مفتشية التجارة، حبيب دواجي، أن الكمية التي وصلت مازونة على سبيل المثال بلغت 3 قناطير نفذت صبيحة الجمعة بعدما وصلت الخميس ليلا وحددت لها نقطة بيع واحدة مبينا في سياق حديثه أن الممون قد وعد بكميات أخرى في القريب ومشيرا في سياق حديثه أن اللحوم مطابقة للمواصفات ومرفوقة بشهادات طبية.

من جهة أخرى يطالب مواطنو باقي بلديات غليزان بكمية من هذه اللحوم المدعمة سيما في هذا الشهر الفضيل وألا يكون الاستثناء في بلديات معينة ليس إلا.

للإشارة أن الدجاج المدعم لا زالت كمياته المعتبرة تصل نقطة بيع مازونة وبالرغم من الكمية المعتبرة التي تصل يوميا إلا أن طوابير المواطنين لا تنتهي، وكل يوم يتكرر نفس المشهد أمام ردهة نقطة البيع وبداخلها. وعليه تم اقتراح أن كل مواطن له الحق في اقتناء دجاجة واحدة عوض خمسة دواجن وأكثر وهذا محاربة للجشع وترك الفرصة للجميع الاستفادة من اللحوم البيضاء المدعمة.