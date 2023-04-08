المدية: الوالي يعاين مشاريع تنموية بالمدية والبرواقية

قام اليوم جهيد موس والي المدية بزيارة ميدانية وقف من خلالها على سير مختلف المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعات السكن ، الموارد المائية، التربية.

وكان مشروع انجاز 79 سكن تساهمي بحي الشراشرية المحطة الأولى، أين وقف على ما تم تنفيذه من تعليمات خلال معاينته للمشروع ، حيث دعا إلى تسليم المشروع في القريب العاجل.

أما ببلدية البرواقية وقف على أشغال مشروع انجاز 720 سكن صيغة البيع بالإيجار عدل الذي انطلقت به الأشغال في نهاية السنة الماضية.

كما عاين كل من محطة الضخ للمياه الصالحة للشرب بمنطقة سي حمو العليا وكذا منقب سي حمو العليا بسعة 200 متر مكعب والذي سيدعم الجهة الجنوبية لبلدية البرواقية.

وفي قطاع التربية اطلع والي الولاية على مدى تقدم أشغال انجاز ثانوية نابي مصطفى التعويضية بالبرواقية التي بلغت نسبة انجازها 78% ، حيث أمر المقاولة المكلفة بالانجاز بالإسراع في الانجاز واحترام الآجال التعاقدية وتسليم المشروع قبل الدخول المدرسي المقبل.