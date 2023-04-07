أعمال شغب في المشرية

توقفت مقابلة شباب المشرية وترجي مستغانم، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ24 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب)، قبل نهايتها إثر أعمال شغب تسبب فيها أنصار الفريق المحلي.

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام الأنصار لأرضية الميدان والاعتداء على حكام المواجهة ولاعبي الفريق الضيف.

وأفادت الصفحة الرسمية لترجي مستغانم أن اللاعبين، الطاقم الفني وحتى مصور الفريق كانوا عرضة لإعتداءات استعملت فيها الأسلحة البيضاء.

ولدى اتصالنا بمدرب الترجي عزيز عباس أكد لنا قائلا "لا زلنا محاصرين إلى غاية الساعة السادسة والنصف بغرف تبديل الملابس بملعب المشرية تحت حراسة مشددة من طرف عناصر الأمن حيث يعرف محيط الملعب تواجد الأنصار وقد سجلنا في صفوف لاعبينا إصابات طفيفة بعد اجتياح الأنصار للملعب‌".

وكان ترجي مستغانم متفوقا بهدف مقابل صفر قبل اندلاع أعمال الشغب في الدقيقة 81، حيث أعلن بعدها الحكم استحالة استئناف المواجهة.

وسيكون الفريق المحلي معرضا لعقوبات قاسية من طرف الرابطة الوطنية للهواة.