الرابطة الثانية: نتائج الجولة الـ24

النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ24 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت:

مجموعة وسط-غرب:

وداد تلمسان - مولودية سعيدة 1-3

نجم بن عكنون - جمعية وهران 4-1

شباب تموشنت - شبيبة تيارت 1-2

شباب المشرية - ترجي مستغانم 0-1 (توقفت المباراة في الدقيقة 81)

غالي معسكر - رائد القبة 2-0

صفاء خميس مليانة - سريع غليزان 3-1

مستقبل وادي سلي - أولمبي المدية 4-1

نصر حسين داي - وداد بوفاريك 1-3

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 55 24

2. شبيبة تيارت 52 24

--. شباب المشرية 49 23

--. ترجي مستغانم 49 23

5. مستقبل وادي سلي 44 24

6. شباب تموشنت 38 24

7. صفاء خميس مليانة 36 24

8. وداد بوفاريك 33 24

9 . جمعية وهران 29 23

10. نصر حسين داي 26 24

11. غالي معسكر 25 24

12. مولودية سعيدة 23 24

13. أولمبي المدية 22 24

14. رائد القبة 21 24

--. وداد تلمسان 21 24

16. سريع غليزان 00 24.

الترتيب دون احتساب نتيجة مقابلة شباب المشرية-ترجي مستغانم التي توقفت في الدقيقة 81 بسبب أعمال شغب.

مجموعة وسط-شرق:

نجم التلاغمة - حمراء عنابة 5-2

اتحاد الحراش - اتحاد سوف 0-1

اتحاد عنابة - جمعية عين مليلة 1-0

مولودية قسنطينة - شباب باتنة 2-0

شبيبة سكيكدة - اتحاد خميس الخشنة 0-2

اتحاد ورقلة - جمعية الخروب 0-1

مولودية العلمة - اتحاد الشاوية 2-1

شباب برج منايل - وفاق سور الغزلان 1-3

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 48 24

2. جمعية الخروب 47 24

3. نجم التلاغمة 43 24

4. وفاق سور الغزلان 41 24

5. مولودية قسنطينة 39 24

6. اتحاد عنابة 35 23

7. شباب باتنة 32 24

--. اتحاد خميس الخشنة 32 24

9. اتحاد الحراش 31 24

10. مولودية العلمة 30 24

11. شباب برج منايل 28 24

--. جمعية عين مليلة 28 24

13. اتحاد الشاوية 27 24

14. اتحاد ورقلة 25 24

15. شبيبة سكيكدة 15 24

16. حمراء عنابة 13 24.