الإطاحة بعصابة السطو على محلات بيع المجوهرات

في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها، وعلى إثر تلقي مصالح أمن دائرة الأربعاء ناث إيراثن التابعة لأمن ولاية تيزي وزو لشكوى من طرف صاحب محل لبيع المجوهرات مفادها تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح ناري مع الاعتداء عليه من طرف شخصين مجهولين، أين قاما بالاستيلاء على كمية من المعدن الأصفر ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة على الفور، باشرت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث إيراثن المختص إقليميا، تحريات معمقة في القضية مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية وإيقاف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 22 و 48 سنة.

العملية النوعية أسفرت عن استرجاع المسروقات المتمثلة في 17 وحدة من المعدن الأصفر قدر وزنها الإجمالي بـ 83.7 غرام، 07 وحدات من المعدن الأبيض قدر وزنها بـ112.11 غرام، مبلغ مالي يفوق ستون (60) مليون سنتيم من عائدات بيع المسروقات، مع حجز مركبتين سياحيتين يستعملها أفراد هاته الشبكة في تنقلاتهم ونقل المسروقات وكذا هواتف نقالة للتواصل بين أفراد الشبكة.