Des violences au stade de Mechria

Le match ayant opposé, ce samedi, SC Mecheria à l' ES Mostaganem dans le cadre de la 24e journée du championnat de Ligue 2 de football s'est arrêté avant la fin suite à des actes de violences causés par les supporters du club local.

des vidéos partagés sur les réseaux sociaux ont montré des supporters rentrer sur le terrain et s'attaquer à l'arbitre de la rencontre et joueurs de l'équipe hôte.

La page officiel du club a partagé des vidéos montrant les joueurs, le staff technique et même le photographe du club agressés physiquement par des armes blanches.

ES Mostaganem était en avance d'un but avant le début des actes de violence à la 81° de la rencontre, avant que l'arbitre n'arrête le match.

Le club local fera l'objets de sanctions sévères par la ligue nationale Ligue Nationale du Football Amateur •