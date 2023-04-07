حاسي مسعود: اعتصام مفتوح لبطالين أمام شركة الأشغال في الآبار

يواصل عدد من البطالين بحاسي مسعود الاعتصام أمام مقر المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار لليوم الثالث عشر، احتجاجا على ما وصفوه "الإقصاء " الذي طالهم في عرض عمل تقدمت به ذات الشركة .

ودخل البطالون المحتجون وهم من أبناء المدينة البترولية، في اعتصام مفتوح أمام مقر شركة الأشغال في الآبار مع بداية شهر رمضان، للتنديد بحرمانهم من التوظيف بعد اقصائهم من عرض عمل بدون وجه حق حسب تصريحاتهم .

وأكد المحتجين أنهم لن يتركوا موقعهم إلى غاية افتكاك حقهم المشروع، مطالبين السلطات وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل لانصافهم وفتح تحقيق في التظلم المرفوع ضد المؤسسة .