قتيل في اصطدام سيارة بدراجة نارية بالجلفة

لقي شخص في الثلاثينيات من عمره حتفه، مساء اليوم السبت في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية بالطريق الوطني رقم 01 بولاية الجلفة اتجاه الاغواط

اين تدخلت اسعافات المركز المتقدم بواد الصدر في حدود الساعة 17 سا و 20 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع ايبيزا بدراجة نارية بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من المحطة الشمسية اتجاه الاغواط، اسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة

من جهتها مصالح الامن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.