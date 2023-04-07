هذه تعليمات وزير التربية عشية استئناف الدراسة

أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بالتنسيق مع مديري التربية، تسخير كل الإمكانيات البشرية اللازمة لإنجاح امتحان إثبات المستوى، المقرر يوم 02 ماي المقبل، "لما له من أهمية وطنية وعمومية".

وكشف عن أيام إعلامية وتكوينية حول عمليات إعداد مواضيع امتحان تقييم المكتسبات في الابتدائي، وكيفيات إجرائه، بداية من الغد و إلى غاية11 أفريل الجاري، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضبط ملفي السكنات الوظيفية والخركة التنقلية لمستخدمي القطاع، في الآجال المحددة.

وعقد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، و مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، و كذا الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، و مديرو التربية، ومديرو فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خصِّصت لتقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة والواجب التقيد بها لمواصلة التسيير الحسن والمتكامل لما تبقى من العام الدراسي.