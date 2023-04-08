أدرار: توزيع ألبسة العيد على أيتام في إفطار جماعي

نظم مكتب جمعية كافل اليتيم بولاية أدرار الطبعة السادسة للإفطار الجماعي الولائي للأيتام وأقيمت فعاليات هاته التظاهرة الولائية تزامنا مع اليوم الاسلامي للأيتام بمقر ثانوية المنصورية ببلدية

تيمي اولاد براهيم ضواحي مدينة أدرار بحضور السلطات المحلية وبمشاركة أزيد من 700 يتيم يمثلون كل بلديات ولاية أدرار السته عشر، وسط فرحة وسرور كبيرين.

وفي فترة ما قبيل الإفطار قدمت مصالح أمن ولاية أدرار عرض حول السلامه المرورية إلى جانب وضع عدد من سيارات تعليم السياقة الصغيرة تحت تصرف الأطفال لتعليم أصول وقواعد السياقة وقوانين المرور.

وبعد الإفطار والصلاة جماعة انطلق الحفل المقيم على شرف هؤلاء الذي احيته فرقة أنوار الفجر الباسم الإنشادية، وجمعية أسود الخشبة التي قدمت عروض بهلوانية تفاعل معها الأيتام بكثير من الفرح والسرور.

وتميز الحفل بتكريم التلاميذ الأيتام أصحاب المعدلات الثلاثة الأولى في كل طور من الأطوار التعليمة من كل بلدية إلى جانب توزيع أزيد من 650 لباس خاص بالعيد على الأطفال الأيتام هو ثمرة ما قدمه وتبرع المحسنون وعدد من المساهمين لجمعية كافل اليتم بأدرار قصد إنجاح هاته العملية.