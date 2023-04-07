بلعريبي يضع حجر الأساس لأكبر حصة من السكن بورقلة

أشرف، اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، على وضع حجر الأساس لإنجاز 2400 وحدة سكنية ذات طابع عمومي ايجاري بمنطقة التوسع العمراني الجديد بامنديل بورقلة .

وأكد الوزير خلال تفقده موقع هذا المشروع، أن هذه الحصة السكنية تعد أكبر حصة تستفيد منها ولاية ورقلة منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن مصالحه سترافق المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع من أجل تسليمه في آجاله القانونية وفقا للمعايير التقنية المعمول بها .

ويشمل برنامج زيارة العمل والتفقد لوزير السكن، مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود وهو من بين النقاط الأساسية المدرجة في الزيارة نظرا لأهمية ذات المشروع الذي لاتزال الأشغال جارية به بوتيرة غير مرضية .