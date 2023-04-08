شباب بلوزداد: تحديد موعد بيع تذاكر لقاء صان داونز

يستقبل شباب بلوزداد، في الثاني والعشرين من أفريل الجاري منافسه صان داونز الجنوب إفريقي، وذلك لحساب الدور ربع نهائي من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وكشفت اليوم الأحد إدارة" السياربي"، أنها قد قامت بكافة الإجراءات اللازمة من أجل بداية عملية بيع التذاكر الخاصة باللقاء، و التي ستنطلق يوم غداالإثنين على المنصة الرقمية " تذكرتي" حسب الجهات المختصة.

يذكر أن شباب بلوزداد، يلاقي سهرة اليوم بداية من الساعة العاشرة مستضيفه اتحاد بسكرة، وذلك لحساب مواجهات الأسبوع الـ 22 من المحترف الأول.