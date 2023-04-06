"الجزائر تقف سداّ منيعا أمام التطبيع "

عبّر سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبوعيطة عن فخره بموقف الجزائر الشجاع تجاه فلسطين قائلا "إن الرئيس الجزائري لم يترك الشعب الفلسطيني ويدعم صموده ويقف سدا منيعا أمام عملية التطبيع التي يحاول الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الأمة العربية والإسلامية.

وفي حوار هاتفي خص به إذاعة الجزائر الدولية قال السفير الفلسطيني إن الانتهاكات الدنيئة الإجرامية التي أقدم عليها الاحتلال الصهيوني في باحة المسجد الأقصى فجر أمس وفي الأيام الماضية أثناء صلاة التراويح هي محاولات متكررة تهدف إلى ثني الفلسطينيين عن التواجد في القدس حيث لا يريد الكيان الصهيوني أن يرى القدس مليئة بأبناء الشعب الفلسطيني وبالوجوه العربية الإسلامية التي تريد أن تؤكد أن القدس بالفعل هي عربية وإسلامية.

واستغرب فايز أبوعيطة غياب المجتمع الدولي الذي يبقى متفرجا ومكتوف الأيدي مضيفا أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن تضحياته من أجل القدس وسيبقى يدافع عنها ويواجه الاحتلال وسيرد في الزمان والمكان المناسبين للتصدي لمخطط الكيان الصهيوني الذي يريد أن يسيطر على المسجد الأقصى ويقسمه زمانيا ومكانيا.

وكشف سفير دولة فلسطين بالجزائر أن المعركة متواصلة في كل فلسطين وليس فقط في القدس وأن الاحتلال الصهيوني يستعمل كل أنواع السلاح للقضاء على الشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث، أن القضية الفلسطينية كشفت القناع والوجه الحقيقي للمجتمع الدولي في تعاطيه وتعامله ومواقفه من القضايا التي تدور في العالم وأن الولايات الأمريكية هي الراعي الحصري للاحتلال الصهيوني في فلسطين.

ودعا فايز أبوعيطة العرب والمسلمين إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ضد الاحتلال المجرم الذي لا يفرق في جرائمه بين الأطفال وبين المرأة والرجل وبين الكبير والصغير.