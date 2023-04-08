بلايلي يغيب عن أجاكسيو في فرصة البقاء الأخيرة

يستقبل اليوم، نادي أجاكسيو الفرنسي ضيفه أوكسير وذلك لحساب الجولة الـ 30 من عمر منافسات " الليغ1".

ويغيب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي عن المباراة التي وصفها أوليفييه بانتالوني بأنها مواجهة الفرصة الأخيرة للبقاء ضمن " الليغ1".

وكشفت" ليكيب"، اليوم الأحد، أن عودة كل من رومان حمومة و فانسان مارشيتي ويوسف بلايلي تعد مهمة للتعداد، لكن الأخير تعرض لبعض الإنتقادات من الناحية البدنية.

يذكر أن، بلايلي عاد مؤخرا إلى تدريبات أجاكسيو الذي أوضح أن غيابه كان مرخصا من قبل الإدارة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.