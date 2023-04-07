سوناطراك: دمج شركتين

تم بتاريخ 6 أفريل 2023، بمقر الشركة القابضة سوناطراك للخدمات الشبه البترولية، توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير SAFIR Spa من قبل الشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa، حسبما أفادته شركة سوناطراك اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه في "إطار إعادة تشكيل المحفظة الوطنية لسوناطراك، تم بتاريخ 6 أفريل 2023، بمقر الشركة القابضة سوناطراك للخدمات الشبه البترولية، توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير SAFIR Spa من قبل الشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa، بحضور المدير المركزي المكلف بالشؤون المؤسساتية والرؤساء المدراء العامون للشركات القابضة والشركات الفرعية والإطارات المسيرة للشركات المعنية".

وحسب البيان، تهدف عملية الدمج هذه بشكل أساسي إلى خلق تعاضد الموارد البشرية والمالية والمادية والإدارية، من خلال الجمع بين أنشطة الشركتين (المدمجة والمستحوذة)، الاستعمال الراشد والأمثل للإمكانات المتوفرة.

بالإضافة إلى التوفر على شركة تتخصص في الهندسة و الامداد والبناء (EPC)، من خلال الجمع بين خبرة الشركة ذات أسهم سفير SAFIR Spa والشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa ، لا سيما في مجال الهندسة، ضمان تكفل أفضل لإنجاز مشاريع المجمع بصيغة هندسة وامداد وبناء EPC واغتنام فرص الأعمال الجديدة اعتمادا على نتائج التعاضد بفعل عملية الدمج.

وحسب المصدر ذاته، تم التأكيد خلال هذه المراسم على أن عملية الدمج عن طريق الاستحواذ لن يكون لها أي تأثير على المكاسب المهنية لموظفي الشركة ذات الأسهم سفير Spa SAFIR المدمجة.