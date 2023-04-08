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عملية ختان جماعي بمستشفى زميرلي

مجتمع
9 افريل 2023 ()
إ.ش/وكالات
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تنظم المؤسسة الإستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالعاصمة، اليوم الأحد أكبر عملية ختان على مستوى المؤسسة، حسبما كشفته رئيسة مكتب الإعلام و الاتصال بالمؤسسة وفاء بلعزيزي .

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية أوضحت بلعزيزي أن أكثر من 300 طفل سيستفيدون من هذه العملية التضامنية والإنسانية بهدف إدخال الفرحة والسرور في نفوس الأطفال وأسرهم .

من جهته شدد رئيس مصلحة الجراحة العامة بذات المؤسسة البروفسور علي يحي حميد على ضرورة إجراء عملية الختان في مؤسسات إستشفائية تحتوي على قاعات عمليات مجهزة للختان وتحت إشراف مختصين   .

للإشارة فإن عملية الختان بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة سليم زميرلي ستتواصل إلى غاية نهاية شهر رمضان.

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