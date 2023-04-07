إدارة جامع الجزائر تصدر بيانا

سيتم الانطلاق في نشاطات جامع الجزائر، بعد استكمال توفير كل الشروط التقنية والأمنية واللوجستية لافتتاحها، وهذا حسبما أوردته إدارة الجامع.

وجاء في منشور لإدارة جامع الجزائر عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه سيتمّ توسيع نشاطات قاعة الصلاة بجامع الجزائر، بعد استكمال رفع التّحفظات التقنية المسجّلة في مختلف المرافق، بحيت يعرف جامع الجزائر توافد الكثير من المصلّين، من الجنسيْن، ومن مختلف الأعمار، لأداء الصلوات الخمس، في هذا الصرح الديني الكبير، ويمكن للمصلّين أن يقصدوا جامع الجزائر لأداء الصلوات مع عائلاتهم، إذ قاعة الصلاة المخصّصة للنساء مفتوحةٌ أيضا، في انتظار توسيع نشاط قاعة الصلاة.

يُذكر أنّ قاعة الصلاة لجامع الجزائر مفتوحةٌ للمصلّين، منذ 28 أكتوبر 2020م، ولم تُغلق منذ ذلك الحين إلى اليوم، إلا ما طُبّق عليها من البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، مثل باقي مساجد الوطن.